Bayburt Üniversitesinde 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, Bayburt Üniversitesinde iki farklı etkinlikle kutlandı.

Bayburt Üniversitesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümüne özel çevrim içi bir söyleşi ve konferans düzenlendi. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar iki farklı oturumla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık'ın yaptığı ‘Spor ve Ahlak' başlıklı söyleşiye dünya çapında şampiyonluklar elde etmiş ve Bayburt Üniversitesinde görev yapan milli sporcular katıldı.

Söyleşiye katılan, dünya karete şampiyonu, Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, dünya boks şampiyonu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Onur Şipal ile dünya boks şampiyonu, Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Şipal, programın moderatörü tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar. ‘Spor ve Ahlak' başlıklı söyleşide kendi tecrübelerinden hareketle gençlere tavsiyelerde bulunan milli sporcular ayrıca; elde ettikleri sportif başarılar, spor ve ahlak ilişkisi, sporun eğitim ve sosyal hayata etkileri hakkında katılımcılar ile deneyimlerini paylaştılar.

Söyleşiye, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de uzaktan bağlantı yöntemiyle çevrim içi olarak katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlara katılım sağlayan şampiyon sporculara ve programların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Türkmen, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.

‘İstiklale Doğru' başlıklı konferansa ise konuşmacı olarak Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin katıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Metin, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Metin, “102. yılını kutladığımız 19 Mayıs 1919, Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü gençlere armağan etmesi de bu bakımdan büyük önem taşır. Atatürk, Cumhuriyetimizin emanetçisi olarak gençlerimizi görmektedir. Eğitimde, bilimde, sanatta, siyasette ve sporda rekabet gücüne sahip gençlerimizin yetiştirilmesini hedeflemiştir.” dedi. ‘İstiklale Doğru' başlıklı konferansın moderatörlüğü de yine Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık tarafından yürütüldü.

Katılımcılardan gelen soruların, konuşmacılar tarafından cevaplandırılmasının ardından programlar sona erdi.