Bayburt Üniversitesi'nde 2020-2021 akademik yılı 12 Ekimde başlıyor

Bayburt Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Bayburt Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 13 Ağustos tarihli "Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama" ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" çerçevesinde, Üniversite Senatosunca 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında verilecek eğitimle ilgili karar alındığı belirtildi.

Buna göre, üniversitede 2020-2021 akademik yılının 12 Ekim Pazartesi günü başlatılmasına, ortak zorunlu, seçmeli ile Bilim Teknolojileri ve Dijital Okur Yazarlık derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesine, bu derslerin sınavlarının çevrim içi sınav, ödev, proje ve sunum şeklinde yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Güz yarıyılına ait eğitim şekillerini ilgili akademik birim kurullarının belirleyeceğinin ifade edildiği açıklamada, “Akademik birimlerin okutulacak derslerle ilgili gerekli bilgilendirmeyi kendi web sayfalarında ilan etmesine, YÖK Başkanlığının, 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci' dikkate alınarak engelli öğrencilerin eğitim sürecinin yapılandırılmasına karar verilmiştir." denildi.