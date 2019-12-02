Bayburt Üniversitesi'nde “Anne Üniversitesi” açılış töreni gerçekleşti

Kadınların aile içi iletişimini kuvvetlendirmesi ve çocuklarını daha bilinçli yetiştirmesini amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde bu sene ilk kez hayatiyete geçirilen Anne Üniversitesi, Bayburt'ta da açılış programıyla başladı.

Kayıtların tamamlanmasının ardından Anne Üniversitesi, bugün Prof. Dr. Gökhan Budak Salonu Dede Korkut Külliyesi'nde gerçekleşen “Anne Üniversitesi Eğitime Başlıyor” programıyla start aldı.

Açılış programında konuşan Vali Cüneyt Epcim, ülkelerin insan kaynakları üzerinde önemle durduklarını dile getirdi. Bu anlamda programı çok önemli gördüklerini ifade eden Vali Epcim, beşeri sermayenin yetiştirilmesinde kadın ve annenin hayati önemine değindi. Vali Epcim, “Annesi güçlü toplumlar refah düzeyi yüksek ve daha güçlü olarak karşımıza çıkmakta. Kadınların her açıdan sosyal ve ekonomik refah düzeyinin artması topum refahının da artması anlamına geliyor. Bizler de çeşitli vesilelerle buna yönelik çalışmaları gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Bu alanda kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından hayata geçirilen projelere işaret eden Vali Epcim, “Elimizden geldiğince bu sürece destek vermek istiyoruz. Aile içi iletişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bütün dünyanın yaşadığı bir sorun. Dijital oyun ve teknoloji bağımlılığı gibi tehditler karşımızda duruyor. Bunlar içerisinde bilinç kayması yaşayan bir insanlığa doğru ilerlemekteyiz. İşte bu tehditlere ilişkin farkındalık oluşturabilmek adına da bu program önem arz ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Epcim, programın hayata geçirilmesinde katkı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Bayburt Üniversitesi'nin yeni kurulmuş olmasına karşın bir başarı hikâyesi yazdığına dikkat çeken Vali Epcim, “Önemli gördüğüm bir noktayı daha ifade etmek istiyorum. Bayburt Üniversitesi öğrenci sayısının 14 bine ulaşması, modern ve çağdaş bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemesi ve elde ettiği başarılarıyla göreve başladığımızda bizi şaşırtan bir husus olmuştu. Bu bir başarı hikâyesidir. Üniversitemizin geldiği ve geleceği nokta bizi heyecanlandırıyor. Bu başarının elde edilmesinde büyük katkı ve emekleri bulunan Rektör Hocamıza, akademisyenlerimize ve bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Anne Üniversitesi'nin bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Aralık ayının ilk iki haftasını kapsayacak “Anne Üniversitesi”nde kadınlara yönelik “Kanserle Mücadele”, “Çocuk İstismarı”, “Anne-Baba Davranış Kalıpları ve İletişim”, “Okul Başarısında Ailenin Önemi”, “Obezite İle Mücadele” ve “Medya Okur Yazarlığı” gibi önemli başlıklar altında eğitimler düzenlenecek. Eğitimler sonucunda katılımcılara sertifika verilecek.

Açılış töreninde Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, protokol mensuplarının eşleri, öğrenciler ve kadınlar yer aldı.