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Bayburt Üniversitesinde diploma tesliminde yeni dönem

Korona virüs (covid-19) salgınının ülkemizde görülmesinin ardından, Türkiye’de verilen mücadeleye tüm birimleriyle destek veren Bayburt Üniversitesi, eğitim alanında da önemli çalışmalara imza atıyor.

Korona virüs (covid-19) salgınının ülkemizde görülmesinin ardından, Türkiye'de verilen mücadeleye tüm birimleriyle destek veren Bayburt Üniversitesi, eğitim alanında da önemli çalışmalara imza atıyor.


Bayburt Üniversitesi, sağlam ve gelişmiş alt yapısı sayesinde, pandemi sürecine yönelik bütün tedbirleri hızlı ve titizlikle uygulayarak, yaklaşık 14 bin öğrenci ve 420 akademik personel ile bir hafta içerisinde başladığı uzaktan eğitimlerde yapılan ders ve sınavların yanı sıra; mezun olacak öğrencilerine de büyük kolaylık sağlayacak çalışmalarını tamamladı.


Aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmalarla 2020 akademik yılını başarılı bir şekilde tamamlayan Bayburt Üniversitesi; pandemi döneminde yaşanabilecek mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve öğrencilerin diplomalarını alma sürecini kolaylaştırmak maksadıyla, mezunlarının talep etmeleri halinde diploma ve diploma eklerini kargo yolu ile adreslerine göndererek.


Bayburt Üniversitesinden mezun olan öğrenciler, ilişik kesme işlemlerini "Öğrenci Bilgi Sistemi" üzerinden yaptıktan sonra gerekli alanlara adres ve iletişim bilgilerini girerek diplomalarını adreslerine talep edebilecekler. Mezuniyet işlemleri tamamlanıp, SMS ile diplomanın hazır olduğuna dair bilgi geldikten sonra diploma talep işlemleri "Öğrenci Bilgi Sistemi" üzerinden uzaktan yapılabilecek.


Talepleri doğrultusunda diploma teslimi uygun görülen Bayburt Üniversitesi mezunlarının diplomaları, en kısa sürede kargo ile adreslerine gönderilecek.


Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının duyurular kısmından veya https://bayburt.edu.tr/tr/diploma-tesliminde-yeni-donem bağlantısından ulaşılabilmektedir.

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