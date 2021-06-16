Bayburt Üniversitesinde engelli personel istihdamı Türkiye ortalamasının üstünde

Bayburt Üniversitesinde, engelli vatandaşların istihdamı ve engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedildi. 4857 sayılı kanunun otuzuncu maddesinde belirtilen şartlara göre kamu işyerlerinde yüzde dört oranında engelli personel çalıştırılması zorunluluğu ifade edilirken; Bayburt Üniversitesinde bu oran Haziran 2021 itibarıyla % 9'a ulaştı. Engelli vatandaşlar için en önemli destek mekanizmalarından biri olan istihdam alanında yapılan bu yerleştirmeler ile Bayburt Üniversitesi de Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.

Onlarca engelli personelin istihdamının yanı sıra üniversite bünyesinde, engelli vatandaşların hayatına dokunan çalışmalar da yürütülüyor. Bütün bu çalışmalar aynı zamanda toplumsal farkındalığın oluşmasına da önemli katkı sağlıyor. Sosyal hayatın içerisindeki tüm yapıların engelli vatandaşlar ve personeller için erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla Üniversitenin tüm külliyelerinde özel tasarlanmış araçlar, engelli otoparkları, engelli asansörleri, engelli rampaları, yürüyüş yolları yüzey kaplamaları, ayarlanabilir kiokslar, lavabolar, kabartmalı yönlendirme tabelaları yer alıyor.

Ayrıca; belirlenen tüm kıstasları yerine getiren Bayburt Üniversitesi, YÖK tarafından her yıl verilen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri' kapsamında ‘Mekânda Erişebilirlik Ödülleri' kategorisinde ‘Turuncu Bayrak' ödülünü de almayı başardı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşların destekçileri olmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Türkmen, engelli personellerin istihdam edilmesinin yanında üniversitenin tüm hizmet alanlarında erişilebilir mekânlar inşa ederek engelli bireylerin, tüm imkânlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekânlardan rahatlıkla yararlanmasını sağladıklarını ve bundan sonra da gerekli tüm düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

İş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri adına bütün engelli vatandaşların daima yanlarında olduklarını ifade etti. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, altyapısı tamamen sonlandırılan Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesinin bütün binalarıyla; engelsiz üniversite ödüllerine, gelecek dönem için mekânda erişilebilirlik kategorisinde başvuru yaparak aday olduğunu da açıkladı. Rektör Türkmen, Bâbertî Külliyesinde de erişilebilirlik imkânlar noktasında çalışmaların büyük oranda tamamlandığını dile getirerek önümüzdeki dönemlerde üniversitenin bütün külliyeleri ile tamamen engelsiz bir üniversiteye dönüşeceğini sözlerine ekledi.