Bayburt Üniversitesinde İstiklal Marşının Kabulünün 100. yılı panellerle anıldı

Bayburt Üniversitesinde, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100. yılına özel çevrimiçi paneller düzenlendi.

‘12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen paneller iki farklı oturumla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi Uygulama Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık'ın yaptığı ‘Milletçe İstiklale Yürüyüş' başlıklı birinci oturumda Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Cem Özkurt ‘Millet-Devlet ve Millet Tahayyülü', İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Okuyan ise ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşımız' konularında katılımcılara bilgi verdi.

‘Mehmet Akif'ten İstiklal ve İstikbalin Marşı' başlıklı ikinci oturuma ise konuşmacı olarak Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezai Balcı ile Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak katıldı. Bu oturumda ise Prof. Dr. Sezai Balcı tarafından ‘Doğumundan Ölümüne Mehmet Akif Ersoy' ve Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak' tarafından ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı'nın Kabulü' konularında katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı. İkinci oturumun moderatörlüğü ise Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin tarafından yürütüldü.

Oturumların sonunda katılımcılardan gelen soruların, konuşmacılar tarafından cevaplandırılmasının ardından paneller sona erdi.