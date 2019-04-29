Bayburt Üniversitesi'nde “Kimlik, Kültür ve Medeniyet” konulu panel düzenlendi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman ve Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu konuşmacı yer aldı.

Panelin modern çağın kimlik bunalımlarına ve anlam arayışlarına yönelik açıklayıcı bir etkinlik olduğunu söyleyen Rektör Coşkun panelistlere katkı ve katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Rektörü Coşkun'un ardından Prof. Dr. Cebeci, Prof. Dr. Kahraman ile Prof. Dr. Hacımüftüoğlu kendilerine ayrılan süre zarfında kimlik, kültür ve medeniyet konularını ele aldı.

Panel sonrası Vali Pehlivan, Rektör Coşkun ile Prof. Dr. Cebeci, Prof. Dr. Kahraman ile Prof. Dr. Hacımüftüoğlu'na katılım plaketi takdim etti.

Panele Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.