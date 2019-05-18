Bayburt Üniversitesi'nde ‘Milli Mücadelenin 100. Yılı' konulu grafik tasarım sergisi düzenlendi

sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Figen Meşeli danışmanlığında ‘Atatürk'ün Samsun'a Ayak Basışı ve Milli Mücadele'nin 100. Yılı' münasebetiyle özel bir konseptte hazırladıkları afiş tasarımlarını sergiye dönüştürdü.

Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'ndaki sergi, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, İl Defterdarı Yüksel Ertekin, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı. Sergide, Atatürk, Milli Mücadele, Samsun, Bandırma Vapuru, 19 Mayıs 1919, Bağımsızlık, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet temalı afişler yer aldı. Sergi İçin özel olarak Türk Bayrakları ile donatılan Fuaye Alanı'nda marşlar çalındı.

Sergi hakkında açıklama yapan Rektör Coşkun, Milli Mücadelenin ebedi bir zaferle sonuçlandığına dikkat çekerek ilk asrı geride bırakırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerin ruhlarını rahmetle yad ettiğini söyledi. Coşkun, öğrencilerin hayal dünyalarında yeniden canlanan Milli Mücadele ruhunu yansıtan eserler vasıtasıyla güçlü bir mesaj ilettiklerini sözlerine ekledi. Konukların büyük ilgi ve takdirle karşıladığı Serginin 20 Mayıs tarihinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sergileneceği bilgisini paylaşan Coşkun, asırlık ruhu yaşatan öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.