Bayburt Üniversitesinde TÜBİTAK Destek Programları bilgilendirme toplantıları yapıldı

Proje ve bilimsel yayın sayısında sürdürülebilir bir artış hedefleyen Bayburt Üniversitesinde, öğretim üyelerine yönelik, ARDEP Destek Programları kapsamında bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen başkanlığında başlayan bilgilendirme toplantıları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül yürütücülüğünde organize edildi.

Bayburt Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi Proje Destek Birimi sorumlusu Doç. Dr. Bünyamin Alım tarafından Bayburt Üniversitesinin tüm akademik birimlerinde gerçekleştirilen toplantılar 19-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dede Korkut, Bâbertî, Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerinde gerçekleşen toplantılarda; destek programları, temel kavramlar ve konular, bilimsel araştırma adımları, yürütme aşamaları bu aşamalarda karşılanan sorunlar ve çözüm yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Toplantıların sonunda Doç. Dr. Alım tarafından, katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.