Bayburt Üniversitesi'nden çift anadal fırsatı

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, çift Anadal programının öğrencilere ikinci bir meslek sahibi olma, farklı alanlardaki mesleki ve bireysel gelişimi arttırma, ikinci bir alanda uzmanlaşma ve mesleki yeterliliği akademik sermaye ile bütünleştirme, iş hayatına bir adım önde başlama ve zaman kaybı olmaksızın iki farklı diploma sahibi olabilme imkanları sunduğunu; modern eğitim anlayışı bakımından ileri derecede nitelikli bir hizmet olduğunun altını çizdi.

Zaman ve hız mefhumunun birlikte anıldığı günümüz dünyasında eğitimi hızlılık sistemine entegre etmeyi planladıklarını ifade eden Coşkun, Çift Anadal Programı'na yoğun ilgi beklediklerini söyledi.