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Bayburt Üniversitesi'nden taziye mesajı

Bayburt Üniversitesi İdlib’de şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

Bayburt Üniversitesi İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.


Mesajda şu görüşlere yer verildi.


“İdlib'de, rejim güçlerinin saldırıları sonucu 5 kahraman Mehmetçik ve 3 sivil personel şehit olmuş, 8 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır.


Bizleri derinden üzen bu menfur saldırıda şehit düşen sivil personel ve Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz.”

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