Bayburt Üniversitesinden Türkçe öğretmen adaylarına yönelik seminer

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden katıldı. ‘Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yol Haritası' başlıklı seminerde konuşan Dekan Maden; Türkçe öğretimi denilince akla gelenler, Türkçe öğretmenliği özel alan yeterlikleri, Türkçe öğretmeni adayının kariyer planlaması, KPSS, ÖABT sınavları ve atanma süreci, Yabancılara Türkçe öğretimi, Akademik kariyer ve Türkçe öğretmenliğinin tarihçesi gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Programa, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden'in yanı sıra dekan yardımcıları, akademisyenler ve Türkçe Öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrenciler katıldı.