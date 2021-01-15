Bayburt Üniversitesinden vefa

Dr. Hamdi Güleç'in ismi verildi.

Yakın zamanda vefat eden öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi Güleç adına Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir program düzenlendi. Düzenlenen programda, merhum öğretim üyesinin ismi eğitim fakültesindeki bir amfiye verilerek isminin Bayburt Üniversitesinde yaşatılması sağlanmış oldu.

Merhum Güleç ile birlikte Bayburt Üniversitesine emek veren Dr. Öğr. Üyesi Metin Yurtbaşı (merhum) ve elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Arş. Gör. Esma Adıgüzel (merhume) isimleri de Bayburt Üniversitesindeki amfilere verilerek, hatıraları yaşatılmış oldu.

Ayrıca yaş haddinden emekliye ayrılan; Bayburt Üniversitesi rektör başdanışmanlığı ile birlikte eğitim fakültesinde uzun yıllar dekanlık görevinde bulunan Prof. Dr. Necmettin Tozlu'nun ismi de yine Bayburt Üniversitesi amfilerinden birine verildi.

İlahiyat fakültesi öğretim elemanlarından Yakup Koçhan'ın Kuran-ı kerim tilavetiyle başlayan program Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un açılış konuşması ve Hamdi Güleç'in oğlu Okan Güleç'in teşekkür konuşması ile devam etti.

Programda kısa bir konuşma yapan Rektör Coşkun; “Üstlendiği görevlerinde gösterdikleri özverili ve önemli çalışmalarıyla üniversitemize katmış olduğu değerlerini aziz bir hatıra olarak yad edeceğimiz merhum öğretim üyemiz Hamdi Güleç hocamıza, ebediyete irtihal eden diğer hocalarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, muhterem aile fertlerine saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Yaş haddinden emekliye ayrılan kıymetli öğretim üyemiz Prof. Dr. Necmettin Tozlu hocamıza da sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Gerçekten çok değer verdiğimiz, görevinde çok başarılı ve içimizden birileri olan emektar hocalarımızı yad etmek adına, kendi eğitim öğretim hizmetini yürüttükleri dersliklere onların isimlerini vererek hatırlarını ve isimlerini üniversitemizde yaşatmak istedik." dedi.

Program; Rektör Coşkun tarafından Hamdi Güleç'in ailesine plaket takdimi ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

Programa; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Prof. Dr. Metin Uçurum, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Töman, Hamdi Güleç'in ailesi ile akademisyenler katıldı.