Bayburt Üniversitesine 6 öğretim üyesi alınacak

Bayburt Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerine toplamda 6 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Resmi Gazetede 29 Temmuz 2019 tarihli ve 30846 sayılı yayımlanan öğretim üyesi alımıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Bayburt Üniversitesine 6 öğretim üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.”

Öğretim üyesi alımıyla ilgili detaylı bilgilere www.bayburt.edu.tr adresinden duyurular kısmından ulaşılabileceği kaydedildi.