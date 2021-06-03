Bayburt Üniversitesinin ortaklığında bir proje daha hayata geçiyor

Paydaşları arasında Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı ‘Türkiye Yükseköğretiminde İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programlarının Çevrim İçi Sınav Kapasitesini Arttırmak' başlıklı proje açılış programı ile hayata geçiyor.

Bayburt Üniversitesinin önemli katkılar sunacağı projede; Gazi Üniversitesi, Regional English Language Office, Samsun Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi ve Muş Alpaslan Üniversitesi de yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası sahada alanında uzman birçok akademisyenin katılımı ile yürütülecek olan projenin açılış programı 3 Haziran 2021 tarihinde saat 18.30'da başlayacak.

Programın açılış konuşmaları ise Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Ataşesi Roger Cohen, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Turgut Koç tarafından yapılacak.