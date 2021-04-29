Bayburt Üniversitesinin tüm külliyelerinde internet hızı arttı

Bayburt Üniversitesinde bilişim sistemleri altyapısını daha da güçlendirmek için yapılan çalışmalar neticesinde öğrenci ve akademik personelin araştırma-geliştirme, bilimsel çalışmalar ve kesintisiz iletişim ortamlarından daha hızlı ve etkin yararlanmaları sağlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda internet hızı Dede Korkut Külliyesinde 1000 Mbit/s'ye; Bâbertî Külliyesinde ise 700 Mbit/s'ye çıkarıldı.

Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitenin merkez yerleşkeleri dışında yer alan Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerinde de internet hızı ve kablosuz bağlantı kapsama alanı genişletildi.