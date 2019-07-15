Bayburt Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi

Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan'ın ev sahipliğinde şehit aileleri ve gaziler onuruna Öğretmen Evi'nde yemek düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri vesilesiyle düzenlenen yemeğe Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Yemek öncesi masaları dolaşan Vali Pehlivan, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Vali Pehlivan, programda 15 Temmuz'un Türk Milleti'nin yeniden şahlanışının yıl dönümü olduğunu kaydederek, “15 Temmuz'un arifesindeyiz. Tam üç yıl önce bugün, ertesi gün ne olacağından habersiz bir şekilde vatandaşlarımız yaşantılarına devam ediyordu. Atalarımızın dediği gibi su uyur düşman uyumaz şeklinde, kökü geçmişte olan, yıllardan beri gizli planlar doğrultusunda hareket edip bölücü, yıkıcı ve milletimize diz çöktürmeyi hedefleyen emellerini hayata geçirmek için fırsat kollayan FETÖ Silahlı Terör Örgütü çatısı altında toplanan şer odakları 15 Temmuz akşamı ve gecesinin devamında milletimiz ve devletimize bir kâbus yaşatmaya kalkıştı. Tarihe damga vurmuş, Anadolu topraklarını bin yıldır kalıcı bir vatan haline getirmiş, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizi tarih sahnesinden silebileceklerini zannettiler. Pek çok şeyi hesaplamış olabilirler fakat bir şeyi unuttular; bu milletin mayasında bağımsızlığına ölümüne sahip çıkmak var. İnanç değerleri var. Milli ve manevi değerlerine ölümüne sahip çıkmak var.” dedi.

Vatandaşların darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek canı pahasına meydanları doldurduğunu anımsatan Vali Pehlivan, “O gece hatırlarsanız Cumhurbaşkanımızın çağrısında altını çizerek ifade ettiği bir şey vardı. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün ‘Ben size savaşmayı değil. Ölmeyi emrediyorum.' sözlerine benzer şekilde. Malazgirt'te üstüne beyaz bir gömlek giyip ‘Ben ölürsem bu gömleğim, kefenim olsun.' diyen Alparslan gibi milyonlarca vatandaşımız Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara döküldü. Kurumların içerisine sızmış olan o hain yapı yine o kurumlarda samimiyetle görev yapanlar tarafından püskürtüldü. Sokağa çıkan, meydanları dolduran vatandaşlarımız cansiperane, ölümüne mücadele etti. 15 Temmuz'da 251 şehidimiz, 2 bin 196 gazimiz oldu. Milletimiz, topyekûn bir mücadeleyle tarih boyunca yazmış olduğumuz destanlara bir yenisini daha eklemiş oldu.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan, Türk Milleti'nin tarih boyunca verdiği şehitlere 15 Temmuz'da yenilerini eklediğine dikkat çekerek, “Bugün bir şehidimizin daha haberini aldık. Gün boyunca şehit ailelerimiz ve gazilerimizi ilimizin protokol mensuplarıyla ziyaret etme şansımız oldu. O ziyaretlerimizde de ifade ettiğimiz gibi; şehitler tepesi boş değil. Bu memleketin gerçek sahipleri olan şehitlerimiz o tepelerde yatıyor. Şehitlerimiz ve gazilerimizin varlığı hepimize güç veriyor. Çok kıymetli şehit ailelerimiz samimiyetle ifade ediyorum ki; başımızın üstünde yeriniz var. Allah sizin gibi fedakâr ailelerin varlığını daim etsin.” İfadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünü şehit ve gazilere ayıran Vali Pehlivan, “Ben burada olan siz saygı değer şehit ailelerimizin, gazilerimizin şahsında başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere dünden bugüne bu topraklarda mücadele edip kanını ve canını feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah onlara rahmet eylesin. Ebediyete irtihal eden gazilerimizi de yine rahmetle yad ediyorum. Hayatta olanlara buradaki gazilerimizin şahsında sağlık ve afiyetler diliyorum.” diye konuştu.