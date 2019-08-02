Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: “Bu kentte Vali olmaktan, bu kentin güzel insanlarına hizmet etmekten gurur duyacağım”

Bayburt'ta göreve başlayan Vali Cüneyt Epcim, “Bu kentte Vali olmaktan, bu kentin güzel insanlarına hizmet etmekten gurur duyacağım” dedi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt Valisi olarak atanan Vali Cüneyt Epcim göreve başladı. Vali Epcim, yaptığı açıklamada “Bu kentte Vali olmaktan, bu kentin güzel insanlarına hizmet etmekten gurur duyacağım. Bu manda bütün Bayburtlu hemşerilerimizi, Türkiye ve yurt dışında yaşayan Bayburtlu hemşerilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Bayburt, inanıyorum ki yakın gelecekte kabuğunu kıracaktır.” dedi.

Vali Epcim Bayburt Valiliği'ne gelişinde Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, İL Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin içerisinde yer aldığı kalabalık bir heyet tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Tören Mangası'nı selamlayan Vali Epcim, daha sonra kendisini bekleyenlerle tanıştı.

Buranın ardından makamına geçerek göreve başlama yazısını imzalayan Vali Epcim, yaptığı açıklamada Bayburt Valiliği görevine bugün itibariyle başladığını dile getirdi. Vali Epcim, Bayburt halkına hizmet etmekten gurur duyacağını aktardı.

Vali Epcim, Bayburt'un yakın gelecekte kabuğunu kıracağına inandığını kaydederek, “Çok değerli arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Bayburt Valiliği görevime başlamış bulunmaktayım. Hayatımda gerçekten çok heyecan ve gurur verici bir olay. İlk valilik deneyimi ve ilk şehrim olması münasebetiyle de çok heyecanlıyım. Özellikle Bayburt milli ve manevi değerlere sahip insanların yaşadığı Türk Kültürü'nün, medeniyetimizin en güzel nüvelerini göreceğimiz bir şehir olarak ön plana çıkmakta. Ayrıca doğal güzellikleri, insani ve kültürel özellikleri yönüyle de çok önemli ve özel bir kent. Bu kentte Vali olmaktan, bu kentin güzel insanlarına hizmet etmekten gurur duyacağım. Bu manada bütün Bayburtlu hemşerilerimizi, Türkiye ve yurt dışında yaşayan Bayburtlu hemşerilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Bayburt, inanıyorum ki yakın gelecekte kabuğunu kıracaktır. Bayburt'umuza Hükümetimizin çok önemli destekleri var. Bayburt'u başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz çok fazla önemsiyor.” dedi.

Görev süresi boyunca Bayburt halkının yaşam standardını yükseltme gayreti içerisinde olacaklarına vurgu yapan Vali Epcim, “Gelirken üniversitemizi gördüm. Gerçekten gurur duydum. Yeni kurulan üniversiteler arasında çok önemli bir şekilde gelişme gösterdiğini müşahede ettim. Kampus alanı, öğrenci sayısı itibariyle de bir takım bilgiler aldım. Bu manada Bayburt'ta çok önemli işler başarıldığını müşahede ettim ve bundan memnuniyet duyuyorum. İnşallah Bayburt'un önünde daha büyük projeler ve daha önemli yatırımlar var. Bizim dönemimizde başta kamu yatırımları olmak üzere insanımızın yaşam standardını yükseltmek üzere değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte gerekli gayreti göstereceğiz. Bizler bu millete hizmetkâr olmaya geldik. Bayburtlulara hizmet etmeye geldik. Onların yaşam standardını yükseltmek için geldik. En önemlisi de kamu yatırımlarının ve kamu hizmetlerinin etkin, verimli bir şekilde sağlanması hususunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkürlerini bildiren Vali Epcim, “Bu noktada takdir ve tensipleri ile bizlere bu imkânı tanıdığı için Cumhurbaşkanımıza Bayburt Valiliği'ne atanmış olmamdan dolayı müteşekkirim. Şükranlarımı arz ediyorum. İlgi ve desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Epcim, Bayburt'u toplumun tüm kesimleriyle istişare içerisinde yöneteceklerine işaret ederek “Bayburt'u Bayburtlularla yönetmek istiyoruz. Bayburt'u, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitemizin değerli hocalarıyla ve hatta Bayburt'un il dışındaki temsilcileri olan değerli Bayburtlu hemşerilerimizle birlikte istişare ederek yönetmek istiyoruz. Bayburt'umuzun çok önemli ve değerli bürokratları, siyasetçileri var. Milletvekilimiz var. Birlik olacağız ve Bayburt'un yaşam standardını yükseltme gayreti içerisinde olacağız. Ben güzel bir karşılama hazırladıkları için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayburt'un bizlere ve Bayburt halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Allah bizleri Bayburt halkına, Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve devletimize layık eylesin. Bu manada ilgi ve desteği için tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle hepinizi tekrar selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.