Bayburt ve Erzincan için fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden 01 Ocak 2022 - 03 Ocak 2022 tarihlerini kapsayacak şekilde yapılan uyarıda, “Bugün akşam saatlerinden sonra Bayburt ve Erzincan çevrelerinde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden kuvveti ve zaman zaman (60- 90 km/sa) şeklinde esmesi beleniyor. Çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

“Meteorolojiden 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı”

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, yarın 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Turuncu kod verilen iller; Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgâr görülecek.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetle esen rüzgâr görülecek.