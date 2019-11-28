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Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.


Bayburt kent merkezinde görülen yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kop Dağı Geçidinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araç sürücüleri yavaş yavaş ilerleyebildi. Zeminin kar tuttuğu yüksek kesimlerde ise hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.


Erzincan'ın da yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Sakaltutan Geçidinde kara yolları ekipleri yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

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