Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Mart ayına sıcak bir havayla giren Bayburt ve Erzincan'da gece başlayan hafif yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının sekizinde yüksek kesimler yeniden beyaz örtüye büründü. Kar yağışı ile birlikte özellikle yüksek rakımlı geçit güzergâhlarda sürücüler yavaş ve dikkatli ilerlemek durumunda kaldı.

Bayburt kent merkezinde de sabah saatlerinde görülen kar yağışı cadde ve sokakları hafiften beyazlaştırdı.

Kar, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ağaçların üzerini kaplayınca adeta görsel şölen sundu.

Erzincan'da kar yağışı sebebiyle 31 köy yolu da ulaşıma kapandı. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çayırlı ilçesinde 6, Otlukbeli ilçesinde 4, Refahiye ilçesinde 6 ve Tercan ilçesinde 15 köy yolu olmak üzere toplamda 31 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 6 greyder, 3 kepçe, 3 bıçaklı kamyon ve 4 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.