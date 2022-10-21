Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece gerçekleşen kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt ve Erzincan kent merkezinde aralıklı sağanak yağmur görülürken yüksek kesimlerde yağış kara dönüştü.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı gerçekleşti. 3 bin rakımlı Soğanlı Dağlarının eteğinde Trabzon il sınırında bulunan Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü kardan beyaz örtüyle kaplandı. Dumlu köyünün kardan beyaza bürünen merasında koyun sürüsü otlayarak karınlarını doyurmaya çalıştı.

Kar yağışı Erzincan'da Keşiş Dağlarının zirvesini de de görüldü. Karla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.