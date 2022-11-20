Bayburt ve Erzurum arasında oynanan dostluk maçında ciritçi attan düştü maç kaldığı yerden devam etti

Bayburt Atlı Spor Kulübü Erzurum'dan Bayburt'a gelen Ay Yıldız Atlı Spor Kulübünü konuk etti. Cirite dair maharetlerini sergileyen her iki kulüp, izleyenlere keyifli anlar yaşattılar. Rekabetin yüksek olduğu maçta her iki takımda ebedi dostluğa yakışır şekilde oyun sergileyerek mücadele ettiler. Hafta sonu olmasına rağmen Bayburt'tan ve Erzurum'dan gelen izleyiciler müsabakaya yoğun ilgi gösterdiler. İkinci yarıda cirit değneklerinin havada uçuştuğu maçın son 15 dakikasında 'kara cirit' denilen hiçbir kurala bağlı olmadan, ciritçilerin yakından değnek fırlattığı ve sert bir mücadele sergilediği oyunda nefesler tutulurken, Bayburt Atlı Spor Kulübünün bir oyuncusu sert mücadelede atını kontrol edemeyerek attan düştü. Apar topar atını kaldıran oyuncu, mücadeleye kaldığı yerden devam ederken o anlar da cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kazananın dostluk olduğu müsabakada Erzurum Ay Yıldız Atlı Spor Kulübü başkanı Mükremin Dumlu Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kulübünü Bayburt'ta ağırlayan Bayburt Atlı Spor Kulübü başkanı Arif Köprücü'ye teşekkür etti.

Ata sporu ciriti iki kardeş şehir olarak dostluk maçıyla sergilediklerini bildiren Bayburt Atlı Spor Kulübü başkanı Arif Köprücü ise "Bugünkü misafirimiz Erzurum bölge şampiyonu Erzurum Ay Yıldız Atlı Spor Kulübü. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, şehrimize teşrif ettiler. İki kardeş şehrin kadim geleneği olan ata sporu olan ciriti canlandırdık. Tüm seyircilerimizin ayağına sağlık" diyerek konuştu.