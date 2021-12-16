Bayburtlu ilköğretim 1. sınıf öğrencisi Yusuf, kazada yaşamını yitirdi

Bayburt'un Demirözü ilçesinden ilköğretim 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Yusuf Osman Kılıç, okula giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kelkit'te meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çocuğunu bırakmak için Zübeydehanım Caddesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nun girişinde tali yola giren E.İ. yönetimindeki 29 AV 669 plakalı otomobil, o sırada öğlen yemeğini yedikten sonra okuluna giden 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Yusuf Osman Kılıç'a çarptı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kadın sürücü E.İ. gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Yusuf Osman Kılıç'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş Köyüne gönderildi.

Yusuf Osman Kılıç'ın cenazesi, bugün köyünde öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazına müteakip toprağa verilecek.