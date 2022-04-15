Bayburtlu kadınlar üretimde var olmaya devam ediyor

Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyer kadınlar Kuyumculuk Teknolojisi kursunda el yapımı takılar yaparak, hem vakit geçiriyorlar, hem de yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine destek oluyorlar.

İmitasyon takılar yaptıklarını ve farklı illerden sipariş aldıklarını söyleyen Usta Öğretici Dilek Çelik, İstanbul'dan bir bujiteriyle anlaştıklarını, kursiyerleriyle birlikte siparişleri yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Çeşitli el emeği ürünler yaptıklarını ifade eden Çelik, "Burada biz imitasyon takılar yapıyoruz, kazaziye takılar yapıyoruz, çeşitli iğne oyaları gibi el emeği göz nuru diyebileceğimiz ürünler yapıyoruz. Trabzon hasırı öğrenmek isteyen arkadaşlarımız geliyor, onlarda hasır örmeyi öğrenip, hasır örüyorlar burada. Sipariş işine yeni başladık daha 1 ay oldu, 2-3 kargo gönderdik, yaptığımız takılar çok beğenildi o yüzden devamının geleceğini düşünüyoruz. Bütün her şey bizim elimizden çıkıyor, bitiriyoruz ve satışa hazır hale getiriyoruz hiç zorlanmadan siparişleri yetiştiriyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Burada hem öğreniyor, hem vakit geçiriyor, hem de ev ekonomisine destek olarak üretimde var oluyoruz" dedi.

Zamanını kursta geçirdiğini ve meslek öğrendiğini söyleyen kursiyer Esra Aktaş, "Yaklaşık 1 aydır bu kurstayım burada boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz tamamen. Hem vakit geçiriyoruz hem de bir gelir elde ediyoruz. Kursta 10 kişiyiz, hepimiz aynı amaçla buradayız. Bizim için çok faydalı oluyor bir yandan iş öğrenirken bir yandan da eğlenceli vakit geçirip, takı tasarım yaparak meslek öğreniyoruz" şeklinde konuştu.