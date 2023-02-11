Bayburtlu minik İbrahim'in depremzede kardeşleri için yazdığı mektup yürekleri ısıttı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yaşayan İbrahim Biregen isimli küçük çocuk deprem bölgesine göndermek üzere ailesiyle birlikte yardım malzemesi hazırladı, içerisine de kendi yazdığı mektubu koydu.

Malatya'ya ulaşan minik İbrahim'in yazdığı mektup ise Malatyalı depremzedeler tarafından sosyal medyada 'Bayburt'tan Malatya'ya kendisi küçük, yüreği kocaman yavrumuzdan mesaj' notuyla paylaşıldı. İbrahim'in mektubunda yer alan "Sizin için üzülüyoruz, sakın korkmayın, bunun da üstesinden beraber geleceğiz" ifadeleri ise yürekleri ısıttı.

"Sizi çok seviyoruz, kendinizi tek sanmayın, biz varız"

Kendisi küçük ama yüreği büyük Bayburtlu küçük İbrahim'in Biregen'in yürekleri ısıtan mektubunda ise şu ifadeler yer aldı: "Merhaba canım arkadaşlarım, kendinizi yalnız hissetmeyin, biz sizin kardeşleriniz. Sizi çok seviyoruz, kendinizi tek sanmayın, biz varız. Sizin için dualar ediyoruz, sizin için üzülüyoruz. Sakın korkmayın, bunun da üstesinden beraber geleceğiz. Bu bizim de başımıza gelebilirdi. Birbirimizi tanımamız önemli değil, nasılsa hep beraber yaşamıyor muyuz? Sizi Allah'a emanet ediyorum. Ben 'İbrahim Biregen' Bayburt'ta yaşıyorum, size bu mektubu Demirözü'nden yazıyorum"