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Bayburtlu miniklerden duyarlı hareket

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve Bayburt’ta dâhil bir çok ilde hissedilen 6.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Bayburt'ta dâhil bir çok ilde hissedilen 6.8'lik depremin ardından deprem bölgesine yardımlar sürerken duygulandıran anlarda yaşanıyor.


Bu anlardan biri de Bayburt Belediyesi'nin yardım kampanyasında yaşandı. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar Bayburt Belediyesi önünde düzenlenen törenle dualarla uğurlanırken Bayburtlu minikler Resul ve Recep Karaman biriktirdikleri okul harçlıklarını yardımlarla birlikte deprem bölgesine gönderilmek üzere Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye teslim ettiler.


Çocukların bu davranışları takdir toplarken miniklerden Recep Karaman deprem bölgesindeki vatandaşlara bir de mektup gönderdi. Mektupta ise şu satırlar yer aldı:


“Elazığ ve Malatya! Sizlerle beraber bizde yıkıldık. Sizler kadar yanmasak da bizde yandık. Bu acılı gününüzde yanınızda olmasak da sizler bizim kalbimizdesiniz. Bütün acılarınızı kalpten paylaşıyorum ve bu düşünceler ile bende biriktirdiğim okul harçlığımı siz değerli kardeşlerime göndermek istiyorum. Kabul ederseniz çok mutlu olurum. Saygılarımla”

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