İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburtlu şehitlerin isimleri panzer ve TOMA'da yaşatılacak

Bayburtlu şehitler Hamit Şahin ile Muammer Ateş’in isimleri düzenlenen törenle panzer ve TOMA’ya verildi.

Bayburtlu şehitler Hamit Şahin ile Muammer Ateş'in isimleri düzenlenen törenle panzer ve TOMA'ya verildi.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle panzer ve TOMA'ya şehit polislerin isimleri verildi. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Şehit Hamit Şahin İlkokulu'nda düzenlenen törende, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan panzer ve TOMA'ya Şehit Polis Memurları Hamit Şahin ile Muammer Ateş' in isimleri verildi.


Törene Vali Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Milli Eğitim Müdür vekili Mehmet Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Emniyet personeli ve öğrenciler katıldı.


Tören, öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.