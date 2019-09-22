Bayburtlu yazarın ilk politik kurgu romanı raflarda

Bayburtlu yazar Emirhan Kalhan'ın ilk politik kurgu romanı “Kızıl Harekat Birinci Safha” raflardaki yerini aldı. Gece Kitaplığı yayınlarından çıkan kitap 296 sayfa ve 4 bölümden oluşuyor.

Yazar romanında Ortadoğu'da yaşanacak olası bir harekâtı bölgedeki devletler Türkiye, İran, İsrail yanı sıra ABD'yi ve Rusya'yı de dâhil ederek 2021 gibi yakın bir tarihi kurguluyor.

Kitap kapağında yer alan “Türk donanması ablukaya alındı. ABD bombardıman uçakları Tahran semalarında. İsrail ordusu Şam'a doğru ilerliyor” gibi cümleler kitabı özetler niteliğinde.

Kitabın birinci bölümünde Ortadoğu'da daralan çember, ABD'nin İran'ı kuşatması, Tahran'da savaş hazırlıkları, İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhakı ve Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması, Hamas cephesinde intifada çağrısı, Filistinlilerin sokaklara dökülmesi, ABD yapımı F-35 İsrail savaş uçaklarının Gazze ve El-Halil'i bombalaması, Afrin-Azez yol güzergâhındaki saldırı ile Türkiye ve Rusya'nın karşı karşıya gelmesi, Ege'de Türk hava sahasını ihlal eden Yunan F-35 savaş uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi, Gazze'de görev yapan TRT muhabirinin Beerşeba Hapishanesi'nden kaçışı ve Ortadoğu'nun kaderini belirleyecek gizli bilgilere ulaşma arzusu gibi Ortadoğu işleniyor.

İkinci bölüm ise Türkiye ve İran'ın kuşatılması, Lübnan Hizbullah kampına ulaşan Ahmet'in mikroçipteki bilgilere ulaşma isteği, ABD ve İsrail'i bekleyen tehlikeler etrafında şekilleniyor.

Üçüncü bölümde ise Akdeniz işleniyor. Akdeniz enerjileri konusunda Ankara'nın kararlı duruşu, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinden alınan sevindirici haber ve diğer sondaj gemisi Ertuğrul Gazi'nin bölgeye intikali. ABD başta olmaz üzere birçok ülkenin durumdan rahatsızlığı. Üçüncü Dünya Savaşı senaryolarının konuşulmaya başlanması. Ortadoğu'da beklenen büyük fırtına ve bunun dünyayı saracağı endişesi gibi içerikler yer alıyor.

Kitabın dördüncü bölümünde ise ABD bombardıman uçaklarının Tahran semalarında görünmesi, İran Devrim Muhafızları ile İsrail güçleri arasında başlayan çatışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin Türk ordusunun büyük bir kayıp vermesini engellemesi, Kıbrıs'ta hareketlilik, Ortadoğu'daki dengeleri değiştirmek için mücadele veren Ahmet'in farklı bir kimlikle ABD'de yaşadıkları anlatılıyor.

Akıcı ve sıkmayan bir üslupla kaleme alınmış romanın ikincisi Kızıl Harekat 2 -Buhran ise yakın bir zamanda raflardaki yerini alacak.

Emirhan Kalhan kimdir?

27 Kasım 1986 tarihinde Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamladı. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2018 yılında başladığı Bayburt Üniversitesi BESYO'da öğrenimini sürdürüyor. Türkiye'de birden çok uluslararası spor organizasyonları düzenledi. Yazılım alanında eğitimler alarak projeler hazırladı. 2015 yılında kurduğu Bayburt Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Derneği'nin başkanlığını yapmaktadır. Antrenörlük eğitmenliğinin yanı sıra özel bir şirkette muhasebe departmanı ve bilgi işlem departmanı sorumlusu.