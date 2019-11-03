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Bayburtspor kendi evinde 3 puanın sahibi oldu

TFF 2.

Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Bayburtspor kendi sahasında konuk ettiği Ankara Dermirspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.


Bayburtspor ligin 11. hafta maçında sahasında ağırladığı gurubun güçlü ekiplerinden Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Bayburtspor'un gölünü 45+3'te penaltıdan Ethem Pülgir kaydetti. Gençosman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bayburt Özel İdarespor baskın oyunu ile rakibe üstünlüğünü koruyarak maçın ikinci yarısında her iki takımda gol kaydedemedi.


Bayburtspor ligin 12. haftasında Pazar günü Sivas Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

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