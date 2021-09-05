Bayburtspor ligin ilk maçında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı

Gençosman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda atak bir oyun sergiledi. Her iki yarı sahada da gol pozisyonlarının olduğu karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına daha atak başlayan ve ilk dakikalardan itibaren rakip sahada etkili oynayan Bayburtspor, golü bulamadığı dakikalarda kontra ataktan kalesinde gol gördü. 54. dakikada konuk ekibi öne geçiren golü Ozan Sol kaydetti.

Golün ardından oyunu rakip sahaya yıkan Bayburtspor İbrahim Alan'la beraberliği yakaladı. İbrahim Alan, 67. dakikada sol kanattan girdiği ceza sahasındaki vuruşu rakip oyuncuya da çarparak filelerle buluştu.

Karşılaşmanın son yarım saatinde her iki takımda yer yer baskılı ataklar gerçekleştirse de Bayburtspor kalesinde gol görmediği gibi galibiyeti getiren golü de bulamadı. Maçın 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.