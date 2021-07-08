Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı

Takımın İbrahim Şenyiğit Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk antrenmanda futbolcular basına tanıtıldı.

Geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarlara gelecek sezon için umut aşılayan Bayburtspor, yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Sezon sonu yeniden yapılanma sürecine giren takımda yeni isimlerle yola devam kararı alındı. Bu süreçte sponsorluk anlaşmalarına da imza atan kulüp, diğer yandan kadrosuna yeni isimler kazandırdı.

Yapılanma sürecini tamamlayarak sezon hazırlıklarına başlayan sarı siyahlı ekip, yönetim kadrosu, teknik heyet ve futbolcularla taraftarın karşısına çıktı. Kulübün İbrahim Şenyiğit Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ilk antrenmanında Vali Cüneyt Epcim, oyuncularla bir araya geldi.

Etkinlikte yeni sezon için kurban kesilerek dua edildi.

Vali Epcim, burada yaptığı konuşmada Bayburtspor'u bu sezon üst noktalara taşımak için çok önemli bir yol haritası belirlediklerini söyledi. Belirlenen yol haritasının uygulanmaya başlandığını ifade eden Vali Epcim, özellikle eksikliği hissedilen tarafların düzeltilmesiyle önemli başarılara imza atacak bir kadro oluşturduklarını belirtti.

Teknik patron Hakan Yılmaz'ın vizyonuna güvendiklerini ve bu noktada takıma önemli katkıları olacağının altını çizen Vali Epcim, “Biz buna güveniyoruz. Geçen yıl, kendi grubunda ikinci yarıda bu takım en iyi üçüncü takım oldu. Bu sene bu destekle birlikte inanıyorum ki; şampiyonluğa oynayacak bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii ki futbolcularımızın özverili gayretleri bu sürece destek verecek. Biraz onlar, biraz yönetim fedakarlık yapacak. Hepimiz onlara yardımcı olacağız, destekleyeceğiz. Maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacağız ve şehrimizin futbol altyapısını da çok ileri taşımayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Sürecin sadece ligde kalmayı hedefleyen bir amaç taşımadığına dikkat çeken Vali Epcim, “Bayburtspor'u iyi yönetilen bir kulüp haline getirmek, futbolcusuyla, kulüp çalışanlarıyla ve taraftarlarımızla birlik, beraberlik içerisinde futbol kulübümüzü çok ileri noktalara taşımak istiyoruz. Bu sene çok önemli transferlerle bu süreci destekledik. İnşallah şampiyonluğa doğru giden, şampiyonluk hedefiyle var olan bir takım olarak başarı olacaksınız. Sizlere canı gönülden başarılar diliyoruz.” dedi.

Kulübü iyi noktalara taşımayı amaçladıklarını belirten Vali Epcim, bunun sadece maddi kaynakla olamayacağına işaret etti. Kulüp Başkanı Celil Çalışkan'ın bu noktada önemli çalışmaları olduğunu açıklayan Vali Epcim, şöyle devam etti: “Tabii ki bizlere düşen onları desteklemek. Ayrıca kulübün ve şehrimizin diğer dinamiklerini harekete geçirecek, özellikle yurt dışında ve İstanbul'da çok önemli iş adamlarımız var Bayburtspor'a onların da destek vereceklerini ümit ediyoruz. Onların da desteğini bekliyoruz. Bu kulübü en iyi noktalara getirmeyi planlıyoruz. Güzel bir ortam. Manevi, huzurlu, sakin bir şehirde yaşayacaksınız. Ama başarıyı böyle şehirlerde bulmak çok önemlidir. Küçük şehirden büyük başarılar elde etmek hepiniz için de önemli bir motivasyon olacaktır. Buradaki küçük başarı çok büyük ses getirecektir diye düşünüyorum. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum.”

Teknik Direktör Hakan Yılmaz da teknik heyet ve sporcular adına enerjinin çok önemli olduğunu kaydetti. Sezon hazırlıklarına kulüp düzeyinde ilk defa bu kadar erken başlandığının altını çizen Yılmaz, “Çok uzun zamandır Bayburtspor'da hep sezon başlarken kurulan takımlarla lige girilmiş. İlk defa bu kadar erken bir hazırlık var. İlk defa bu kadar erken bir dönemde başlangıç var. Yüksek katılımlı bir sezon başı hazırlığı içerisindeyiz. Süreçte yönetimimiz, belediye başkanımız, yeni rektörümüz ki; çok kıymetli, çok destek oluyor bize. Arka planda sporla alakalı bütün testlerimizin tamamında eli arkamızda. Ve tabii ki yükün ağırlığının tamamını taşıyan Valimiz. Bu bizim için çok kıymetli. Öncelikle bu birliktelik dolayısıyla bütün sporcularım adına teşekkür ediyorum. Bize düşen tüm şehrin yükünü sportif anlamdaki sonuçlarla taşımak. Ben Çocuklara çok güveniyorum. Ekibime çok güveniyorum. Beraber, bu enerji ile çok iyi işler çıkacağını düşünüyorum. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. İnşallah bu başlangıcın sonucu da şampiyonluk olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Epcim, destekleri dolayısıyla Başkan Çalışkan ile sponsor Muhammet Karaoğlu'na teşekkür etti.

Daha sonra tesiste incelemelerde bulunan Vali Epcim, takımın tam kadro halinde gerçekleştirdiği sezonun ilk antrenmanını izledi.

Etkinlikte Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, kulüp yöneticileri ve taraftarlar yer aldı.