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Bayburtspor'a ilk destek belediye başkanından

2019-2020 TFF 2 Lig Kırmızı Gurupta mücadele edecek olan Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü’nün satışa sunduğu kombine kartlarından ilkini Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci satın aldı.

2019-2020 TFF 2 Lig Kırmızı Gurupta mücadele edecek olan Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü'nün satışa sunduğu kombine kartlarından ilkini Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci satın aldı.


Bayburtspor'a destek vermek amacıyla beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Şehit Nusret Parkı'na gelen Belediye Başkanı Pekmezci, burada kulüp başkanı Muhammet Karaoğlu, kulüp yöneticileri ve sporcuların yer aldığı stantta satışa sunulan iç saha kombine kartlarından ilkini satın aldı.


Kulüp başkanı ve yöneticileri ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Pekmezci, 2019-2020 TFF 2 Lig Kırmızı Gurupta mücadele edecek olan Bayburtspor'a başarılar diledi. Bayburtspor'un her zaman yanında olacağını belirten Başkan Pekmezci, Bayburtlulara destek çağrısında bulundu.

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