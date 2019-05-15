Bayburtspor'dan Vali Pehlivan'a ziyaret

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü yönetimi Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Muğlaspor karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırarak 33 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükselen Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü'nde sevinç devam ediyor. Elde edilen başarı dolayısıyla kulüp yöneticilerinden oluşan heyet bu kapsamda Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Kulüp Başkanı İsmail Ersoy Özbek ile kulüp yöneticileri ziyaret sırasında şampiyonluk kupasını Vali Pehlivan'a takdim etti.

Başkan Özbek, kulübün bu günlere gelmesinde büyük emekleri olduğunu belirttiği Vali Pehlivan'a, takıma verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini bildirdi.

Vali Pehlivan ise elde edilen başarının büyük küçük, genç yaşlı fark etmeksizin takıma her fırsatta sahip çıkan başta Bayburtlu hemşerilerimiz olmak üzere oyuncusundan yöneticisine kadar tüm kulübe ait olduğunu ifade etti. Süreçte gerek oyuncuların gerekse de yönetici ve taraftarların büyük bir inançla yol aldığını dile getiren Vali Pehlivan, “Bu yola yöneticilerimiz, oyuncularımız ve taraftarlarımızla, Bayburtlu hemşerilerimizle birlikte çıktık. Öncelikle şehir takımı olmasını, herkesin sahip çıkmasını hedefledik. Uzun bir maratonun ardından geldiğimiz noktada takımımız şampiyonluğu göğüsleyerek 33 yıl aradan sonra tekrar 2. Lig'e yükseldi. Bu başarı Bayburt'undur, Bayburtlunundur. Verilen emekleri karşılıksız bırakmayan Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü'müzü yürekten tebrik ediyorum. Şahsım ve ilimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarı 2. Lig'de de artarak devam eder.” diye konuştu.

Vali Pehlivan bir süre bilgi alışverişinde bulunduğu kulüp yöneticilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek gelecek sezon çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyarette İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse, kulüp yöneticileri Şerif Bayram, Ersoy Özbek, Bahattin Yöney ile takım sponsoru An Zentrum Müşteri İlişkileri Yöneticisi Tunahan Karaoğlu yer aldı.