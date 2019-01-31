Bayburt'ta 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bayburt İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ile yatırımcı bölge kuruluşları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Pehlivan toplantı açılışında yaptığı konuşmada Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşları tarafından ilimizde yürütülen 155 projenin toplam 3 Milyar 274 Milyon 827 Bin TL tutara sahip olduğunu söyledi.

Yatırımlardan 2 milyar 850 milyon 769 bin liralık 103 projenin bölge kuruluşları tarafından 424 milyon 57 bin lira tutarındaki 52 projenin de il kuruluşları tarafından yürütüldüğünü açıklayan Vali Pehlivan, “Bu projelerin toplam bedeli 801 Milyon 168 bin liradır. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaştırma alanında 2 Milyar 29 Milyon lira tutarlı 23 proje yürütülmektedir. Ayrıca ilimizde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 9 proje, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2 proje, Tapu ve Kadastro 9.Bölge Müdürlüğü tarafından 2 proje ve Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü tarafından da 3 proje yürütülmektedir” dedi.

Vali Pehlivan ekonomideki dalgalanmalara rağmen, bir ölçüde yavaşlasa da yatırımların devam ettiğini ifade ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Bakanlıklarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla sürecin giderek daha da normalleştiğini kaydetti. Genel olarak 2018 yılının verimli bir yıl olduğunu da sözlerine ekleyen Vali Pehlivan toplantının ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantı ilgili kurum temsilcilerinin yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendirmeleri, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.