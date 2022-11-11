Bayburt'ta 105 bin adet fidan toprakla buluşturuldu

Bayburt'ta 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği çerçevesinde 105 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Bayburt'ta çeşitli lokasyonda gerçekleştirilen fidan ekimine, jandarmasından öğrencisine, polisinden STK'larına kadar birçok kişi katılım gösterdi. Geleceğe Nefes Seferberliği çerçevesinde gün içinde 105 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Erzurum yolu üzeri Genç Osman kavşağı Gez köyü mevkiinde gerçekleştirilen törene, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Yapılan konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturup, dikilen fidanlara can suyu verildi.

Etkinlikte Bayburt Belediyesine ait yeni alınan mobil ikram aracından katılımcılara yöresel lezzetlerden Kavut Çorbası ikram edildi.