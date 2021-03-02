Bayburt'ta tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8'inci ve 12'nci sınıflar bugün eğitim öğretime açıldı. Orta riskli iller kategorisinde bulunan Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, girmiş olduğumuz yeni normalleşme dönemi ile açılan okulları ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu öğrenci ve öğretmenlerle buluşarak hasret giderdi. Sağlıklı ve huzur içinde başarılı bir eğitim-öğretim dönemi temennisinde bulunan Karakaşoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2 Mart 2021 itibariyle ortaöğretimde 13 lisede 4 bin 389 öğrenci ile seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlandığını kaydetti.

Karakaşoğlu, “Merkezdeki 17 ilkokulda 3 bin 151 öğrenci, 26 ortaokulda ise 3 bin 52 öğrenci seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze 3 gün de uzaktan eğitim ile eğitim - öğretime başlamıştır.

12 birleştirilmiş sınıflı okulda 208 öğrenci ile, 13 ilkokulda 768 öğrenci ile, Ortaokul ve İmam Hatip ortaokulların da 850 öğrenci ile,

7 adet anasınıfı da 94 öğrenci ile, 9 adet anaokulunda 456 öğrenci olmak üzere tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanmıştır.” dedi.