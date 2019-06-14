Bayburt'ta 14 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı

Bayburt'ta da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Şair Zihni İlkokulundaki karne dağıtım törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Suat Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile veliler katıldı.

Öğrencilere karne dağıtan Vali Pehlivan, sohbet ettiği öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu. Tatili dinlenerek ve eğlenerek en iyi şekilde değerlendirmeleri yanında kitap okumalarını da isteyen Vali Pehlivan, "Hepiniz çalıştınız emek verdiniz ve bugünde tatili hak ettiniz. İnşallah güzel güzel tatillerinizi yapacaksınız. Enerji toplayacaksınız. Hem eğleneceksiniz hem de tatilde ailenizle, arkadaşlarınızla inşallah güzel güzel faaliyetler yapacaksınız” dedi.

Vali Pehlivan ve diğer protokol üyeleri daha sonra öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 14 bin 500 öğrencinin karne aldığı öğrenildi.