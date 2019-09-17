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Bayburt'ta 14 bin öğrenci ders başı yaptı

Bayburt’ta, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bayburt'ta, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.


Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törende protokol konuşmaları, halk oyunları gösterisi ve öğrenciler tarafından çeşitli oyunlar sahnelendi.


Buradaki programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür vekili Mehmet Güven, Bayburt'ta 14 bin 100 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi


Güven, kentteki okullara ilişkin şu bilgileri verdi:


“2019-2020- eğitim öğretim yılı itibariyle ilimizde 8 ana okulu, 42 ilkokul 27 ortaokul, 30 imam hatip ortaokulu ve 18 orta öğretim kurumumuz bulunmaktadır. Okullarımızda öğrenim gören 14 bin 100 öğrencimiz ve bu kurumlara görev yapan bin 60 öğretmen, 141 yönetici, 172 personelimiz ve tüm eğitim paydaşlarımızla el ele gönül gönüle vererek ülkemizin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu ışığında gelecek nesiller inşa edeceğiz.”


Öğrencilerin halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunduğu törene, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Halit Benek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

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