Bayburt'ta 15 bin 629 öğrenci ders başı yaptı

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okullar, deprem bölgesinden Bayburt'a nakil gelen kayıtlı 80 öğrenci ile toplamda 15 bin 629 öğrenciye hizmet vermek üzere açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, dönemin ilk ziliyle birlikte Fen Lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. İstiklal Marşı töreninde öğrenci ve öğretmenlere hitap eden Güney, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını diledi.

Güney, Fen Lisesinin ardından sırasıyla Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu, Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu, Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu ve Şehit Recep Eşiyok İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Bununla birlikte yeni eğitim öğretim dönemi için bir mesaj yayımlayan Güney, "Hiç kuşkusuz milletçe yaşadığımız acı günleri atlatacak, öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda eğitim öğretime devam etmeleri için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullanarak, mesajında şu sözlere yer verdi: "Ülkemizde yaşanan ve tüm dünyayı yasa boğan depremler nedeniyle öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yarıyıl tatilinin ardından bugün itibarıyla öğrencilerimiz, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşarken biz de okullarımızı eğitim öğretime yeniden açmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Zira eğitim camiası olarak yaşanan felaketten ötürü çok üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Ancak büyük acılar ve kayıplar yaşadığımız bu dönemde millî birlik ve beraberlik ruhu içinde bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Yaşanan elim afetten sonra depremden etkilenen bölgeye yapılan yardımlar için güzel yurdumun güzel yurttaşlarına ve eğitim camiamıza bir kez daha şükranlarımı sunmak isterim. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin koordinesinde biz de deprem bölgesi için mesai mefhumu gözetmeksizin ekibimizle ve öğrencilerimizle birlikte mücadele ettik. Ülkemizin bu zorlu süreçten çıkması için hep birlikte el ele, gönül gönüle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Okulların açılmasıyla birlikte her zamanki azimle ve şevkle eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürürken bir taraftan da ülkemizi derinden sarsan depremler nedeniyle meydana gelen maddi ve manevi tahribatı gidermek için yaraları hep birlikte saracağız. Hiç kuşkusuz milletçe yaşadığımız acı günleri atlatacak, öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda eğitim öğretime devam etmeleri için var gücümüzle çalışacağız. Deprem bölgesinden şehrimize gelen yavrularımıza da tüm imkânlarımızı seferber ederek onların çok yönlü gelişimlerini destekleyeceğiz.

Ülkemizde ve dünyada bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için niyaz ediyor, sevgili yavrularımız başta olmak üzere eğitim camiamızın her ferdine başarılar diliyorum."