Bayburt'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta tören düzenlendi. Şehit Osman Tepesi'ndeki Şehitlikte gerçekleşen törende Valilik, Belediye, Garnizon Komutanlığı ve Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma derneği çelenklerini sundu.

Çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak saygı atışında bulunuldu. Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

ŞAGDER Başkanı Köksal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale Deniz Zaferinin 108'nci yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatan toprakları için canlarını hiç çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününü yâd etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale savaşlarında özellikle Anafartalar civarında askerleri ile vermiş olduğu üstün mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu üstün mücadele dünyada çok az milletin gösterebileceği bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale savaşını benzersiz kılan, işgalci devletlerin dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeriyle boğazı kuşatıp arsızca saldırması değil, gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden kahraman Mehmetçiktir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu düşman mevzisine kadar götürüp işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçiktir. Kutsal vatan topraklarımız için canları seve seve feda eden azizi şehitlerimize, hayatlarını kaybeden gazilerimize, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Allah birliğimizi bozmasın. ordumuzu ve bütün güvenlik güçlerimizi korusun, yar ve yardımcısı olsun. Kutsal vatan topraklarımızı korumak için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize ve ahirete intikal eden gazilerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın."

Köksal'ın konuşmasının ardından Topçu Üsteğmen Erdal Uçar da Çanakkale Savaşı ile ilgili bilgiler aktardı. Üsteğmen Uçar, TSK'nın dün olduğu gibi bugün de vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehditlerin önünde durduğunu ifade etti.

Vali Vekili Emine Dilce'nin Şehitlik Defteri'ni imzalaması ile devam eden program, şehit kabirlerine karanfiller bırakılmasıyla son buldu.

Bayburt Şehitliği'ndeki anma töreninin ardından 108. Yıl kutlamaları Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'ndaki program okulun tarih öğretmeni Özcan Akbaş tarafından Çanakkale Zaferi hakkında bilgi verildi.

Daha sonra okul öğrencilerinin okuduğu şiirler, okulun günün önemine dair hazırladığı sinevizyon gösteri izletildi.

Programda okul müzik öğretmenlerinin önderliğinde hazırlanan güne dair türküler öğrenciler tarafından seslendirildi.

Son bölümde ise, il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Törenlere, Bayburt Vali Vekili Emine Dilce, Garnizon Komutan Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Belediye Başkan Vekili Hasan Karakum, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri öğrenciler katıldı.