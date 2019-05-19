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Bayburt'ta 19 Mayıs'ın 100. yılı coşkuyla kutlandı

Bayburt’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Bayburt'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.


Tören Bayburt Ortaokulu bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Daha sonra semt sahasında devam eden etkinliklerde halk oyunları ve sportif faaliyetlerin gösterileri yapıldı.


Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamalarına, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kurum müdürleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.


Gösterilerin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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