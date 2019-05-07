İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta 2 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi

Görevleri sırasında şehit olan 2 şehit ailesine Bayburt’ta Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.

Görevleri sırasında şehit olan 2 şehit ailesine Bayburt'ta Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevcihleriyle Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından Şehit polis memuru Hamit Şahin ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu'nun ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.


Bayburt Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile şehit ve gazi aileleri katıldı.


Vali Pehlivan, “Vatan için canını feda etmiş olan aziz şehitler adına ailelerine takdim edilmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tensip edilip Bayburt'a gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı yine Cumhurbaşkanı adına aziz şehitlerin saygıdeğer ailelerine taktim etmekten dolayı gurur duyuyorum” dedi.


Konuşmanın ardından Vali Pehlivan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına şehit polis memuru Hamit Şahin'in babası Yılmaz Şahin ve annesi Rabia Şahin ile Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu'nun ailesine iletilmek üzere İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'e takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.