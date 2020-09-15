Bayburt'ta 2020 Ağustos ayında 103 konut satıldı.

TÜİK Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Bayburt'ta 2020 Ağustos ayında 103 konut satıldı.

Bayburt'ta 2020 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %56,1 artarak 103 konut oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu. 2020 Ağustos ayında Bayburt ili 103 konut satışı ile 78. sırada yer aldı.