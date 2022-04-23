Bayburt'ta 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.

Bayburt Şehitler Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlik Saygı Duruşu ve istiklal Marşıyla başladı. Açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele kahramanları ve şehitleri anarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından, öğrenci korosu şarkılar, türküler söyleyerek, izleyenlere keyifli anlar yaşattılar. Öğretmenleri gözetiminde ront gösterisi yapan anaokulu öğrencilerinin bayraklı gösterisi vatandaşlar tarafından beğeni topladı. 23 Nisan konulu şiir, resim, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun tarafından verildi. Şehitler Ortaokulundan düzenlenen etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Etkinliğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı

Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.