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Bayburt'ta 23 Nisan coşkusu evlere taşındı

Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri evlere taşındı.

Bayram coşkusunu evde yaşamak zorunda kalan çocuklar, Vali Cüneyt Epcim tarafından ziyaret edildi.


Ülke çapındaki Kovid-19 tedbirleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını da etkiledi. Bayburt'ta gerçekleştirilen bir dizi etkinlik bayram coşkusundan mahrum kalan çocuklara moral kaynağı oldu. Bayburt Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılan etkinliklerde çocuklar evlerinde ziyaret edildi. Doğum günü olan çocuklara pasta kesildi.


Vali Cüneyt Epcim bu kapsamda 21 Şubat İlkokulu öğrencisi Salim Mert Sevimli, Bayburt Ortaokulu öğrencisi Baran Büyükdağ ile Şehit Ömür Erbay'ın 5 yaşındaki oğlu Uğur Kağan Erbay'ı ziyaret etti.


Ziyaretlerinde öğrencilerin bayramını tebrik eden Vali Epcim, çeşitli hediyeler verdi.


İl genelindeki etkinliklere İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Jandarma ve Emniyet araçları 23 Nisan dolayısıyla süslenerek cadde ve sokaklarda marşlar çaldı.

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