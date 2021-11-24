Bayburt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen unvanı verilişi ve Millet Mekteplerinin açılış yıl dönümü dolayısıyla 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım'da Bayburt'ta bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ömrü eğitime adanmış emektarlar Hizmet Şeref Belgesi'yle onurlandırıldı. Mesleğe yeni adım atanlar yemin etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu öğretmenlerin ülkenin irfan ordusunu yetiştiren kimseler olarak eğitim hayatının önemli birer parçaları olduklarını söyledi. Öğretmen olmadığı zaman eğitim kurumlarının bir anlamı olmadığını ifade eden Karakaşoğlu, “Biz olmadığımız öğrencilerin gözündeki ışık sönüyor. Gerçekten bizler öğrencilerimizle birlikte eğitim ordusu olarak ülkemize hizmet etme yolunda çok önemli bir vazife gerçekleştiriyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde öğretmen ve öğrencisiz kaldığını dile getiren Karakaşoğlu, eğitimin aksamaması için büyük fedakarlıklar yapıldığını anlattı.

Karakaşoğlu, “Özellikle uzaktan eğitim sürecinde görev yapan, elini taşın altına koyan, çocuklarımıza hakkıyla hizmet etmeye çalışan tüm öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum” diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla il genelinde düzenlenen etkinliklerin gösteriminin ardından konuşan emekli öğretmen Rasim Katırcıoğlu ise 46 yıllık meslek yaşantısını noktalamanın verdiği hüznü Karacaoğlan'a ait dizelerle aktardı. “Ölüm ile ayrılığı tartmışlar, iki dirhem fazla gelmiş ayrılık” diyen Katırcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli bir öğretmen olarak konuşma yapmanın meslek yaşantısının en zor görevi olduğunu belirtti.

Katırcıoğlu, Ceyhun Atuf Kansu'nun “‘Dünyanın bütün çiçekleri diyorum, Bütün çiçeklerini getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer, Bütün çocuklarını getirin buraya” dizeleriyle sürdürdüğü konuşmasında; “Bir öğretmen için meslekten ayrılış, dalından koparılmış nadide çiçeklerin gövdesinden uzak olması demektir. Her doğan güneşin bir batışı vardır. Tıpkı insan hayatı gibi. Benliğinden hiç silinmeyecek anılar, tozpembe hayaller, sevdalar taşıyarak bu kutsal mesleği bizden sonraki öğretmenlere devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnanıyorum ki; bu meslekten bir Rasim Katırcıoğlu ayrılıp binlerce Rasim Katırcıoğlu bir fidan gibi yeşerir” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Milli İrade Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Tuncay Baş da kısa bir konuşma yaparak duygularını paylaştı.

Etkinlik mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi ve emekliye ayrılan eğitim emektarlarına Hizmet Şeref Belgeleri'nin takdimiyle devam etti.

Fotoğraf, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde edenlere ödüllerinin Vali Cüneyt Epcim tarafından takdimiyle sürdürülen etkinlik öğrencilerin gösterilerini sergilemeleriyle sona erdi.

Etkinliğe Vali Cüneyt Epcim ile Hanımefendi Büşra Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, kamu kurumlarının amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.