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Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bayburt’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 askeri personel yaralandı.

Bayburt'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 askeri personel yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Şingah Mahallesi Bayburt- Çaykara kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.K. idaresindeki 42 AKS 513 plakalı otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki 34 CUP 616 plakalı otomobil ve H.Z. idaresindeki 69 T 0043 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.


Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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