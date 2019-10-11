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Bayburt'ta 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi

Bayburt polisinin yaptığı yol uygulamasında 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gümrük kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Erzurum yolu Bayburt istikametindeki uygulama esnasında bir araçtan çeşitli markalarda 34 adet kaçak içki ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K., adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


Erzurum yolu Bayburt istikametinde durdurulan bir başka araçtan ise 127 koli içerisinde 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi.


Şüpheli M.B., adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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