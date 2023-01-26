Bayburt'ta 40 köy arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme dahiline alındı

Bayburt'ta bazı köylerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bayburt'un 40 köyünde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapacak.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede: "Bayburt'ta 40 köyümüz, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri dahiline alındı. Uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız bir konuydu, tarımda üretimi artırmak adına atılan bu kararın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Desteklerinden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Prof.Dr Vahit Kirişçi'ye, Bayburt Milletvekilimiz Fetani Battal'a ve DSİ Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta'ya teşekkür ediyorum. “ ifadelerine yer verdi.